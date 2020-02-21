***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 17:05
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820877
BIST
17:22117.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.376,08
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:226,1209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:226,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
17:22322,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,15
|Açılış
|: 322,87
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,50
|99.430.744
|% 18,63
|
|ARDYZ
|14,99
|18.837.155
|% 13,65
|
|DGGYO
|6,46
|41.180.644
|% 13,53
|
|ESCOM
|3,07
|9.087.068
|% 12,87
|
|TRCAS
|3,63
|68.624.270
|% 12,04
|
|MIPAZ
|3,05
|162.208.367
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,49
|13.995.049
|% -8,41
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|QNBFL
|143,40
|4.470.817
|% -5,53
|
|THYAO
|14,44
|1.677.263.701
|% 0,49
|
|ASELS
|28,98
|1.213.389.841
|% 2,19
|
|KOZAA
|12,34
|713.780.670
|% 9,79
|
|IPEKE
|9,77
|680.881.353
|% 6,08
|
|KRDMD
|2,79
|513.228.982
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,55
|358.053.611
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|410.710.738
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,79
|513.228.982
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,53
|229.772.928
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,23
|176.100.347
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8930
|7,9326
|% 0,73
|
|Frank
|6,2116
|6,2490
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6269
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|20,92
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.133
|2.186
|46,04
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,27
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,14
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|-1,08
|
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