***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:38
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821971
BIST
15:09112.428
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.743,23
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:096,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:096,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0598
|Açılış
|: 6,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
15:09326,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,93
|Açılış
|: 326,91
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,32
|49.424.010
|% 12,93
|
|FMIZP
|51,00
|39.056.921
|% 10,58
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,75
|133.499.286
|% -11,52
|
|SNPAM
|5,63
|1.730.342
|% -10,63
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|MRSHL
|54,20
|15.427.573
|% -9,67
|
|TSPOR
|5,52
|40.634.349
|% -9,51
|
|THYAO
|12,63
|1.779.903.596
|% -4,61
|
|ASELS
|28,02
|839.690.770
|% -3,38
|
|KRDMD
|2,80
|661.279.732
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,33
|480.648.220
|% 0,00
|
|GARAN
|10,38
|324.344.520
|% -2,35
|
|IHLGM
|1,33
|480.648.220
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|661.279.732
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|307.570.504
|% -1,97
|
|THYAO
|12,63
|1.779.903.596
|% -4,61
|
|ODAS
|2,10
|247.799.634
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9150
|7,9547
|% -0,05
|
|Frank
|6,3302
|6,3683
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6396
|1,6478
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|13,35
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|21,93
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,61
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|-1,11
|