***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:14
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822638
BIST
11:29105.598
En Yüksek
|Değişim
|: -4,37%
|| -4.820,63
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.652
En Düşük
99.332
11:296,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,2310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:296,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0615
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:29328,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,83
|Açılış
|: 327,89
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,18
|8.545.557
|% 13,17
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,71
|10.022.223
|% 9,76
|
|OYLUM
|3,00
|3.413.711
|% 5,63
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,54
|409.909.417
|% -5,02
|
|ASELS
|26,78
|256.757.737
|% -4,29
|
|GARAN
|9,52
|104.650.856
|% -6,58
|
|PETKM
|3,64
|83.759.582
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,32
|80.922.846
|% -5,31
|
|IHLGM
|1,23
|75.114.938
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,36
|74.822.797
|% -7,48
|
|THYAO
|11,54
|409.909.417
|% -5,02
|
|CEMAS
|1,15
|40.089.776
|% -5,74
|
|ODAS
|1,96
|68.484.997
|% -3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0023
|8,0424
|% 0,40
|
|Frank
|6,4379
|6,4767
|% 1,04
|
|Riyal
|1,6569
|1,6652
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-2,08
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|