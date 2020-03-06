***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 10:01
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824836
BIST
11:07110.296
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.518,86
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
110.067
11:076,0884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0252
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
11:076,8426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0265
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
11:07327,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,30
|Açılış
|: 327,70
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.097.269
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|3.662.941
|% 14,94
|
|BURCE
|8,40
|12.011.992
|% 10,09
|
|UTPYA
|5,32
|921.541
|% 9,69
|
|VAKKO
|6,05
|52.961.893
|% 9,40
|
|OSMEN
|6,04
|806
|% -9,85
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,01
|7.879.482
|% -9,07
|
|GRNYO
|1,52
|373.357
|% -7,88
|
|METUR
|1,54
|129.234
|% -7,78
|
|THYAO
|11,54
|322.002.102
|% -1,45
|
|EREGL
|8,99
|201.307.863
|% 2,74
|
|ASELS
|29,86
|190.921.824
|% -1,39
|
|GARAN
|10,12
|124.876.702
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,46
|110.344.990
|% -2,77
|
|ODAS
|2,10
|105.945.599
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,46
|110.344.990
|% -2,77
|
|KARSN
|1,89
|77.316.019
|% -1,05
|
|THYAO
|11,54
|322.002.102
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,44
|37.079.263
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8872
|7,9268
|% -0,18
|
|Frank
|6,4340
|6,4728
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6192
|1,6274
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|