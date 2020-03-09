***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:35
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825268
BIST
10:55105.622
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
|| -3.978,77
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:556,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:557,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1193
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:55330,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,95
|Açılış
|: 330,67
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,30
|61.082.890
|% 6,96
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|YESIL
|14,60
|8.665.409
|% 3,84
|
|BRKSN
|3,65
|9.366.706
|% 3,11
|
|OYAYO
|6,61
|5.230.762
|% -14,93
|
|CCOLA
|37,80
|2.075.983
|% -12,70
|
|GSDDE
|2,09
|106.170
|% -12,18
|
|IZMDC
|9,25
|198.158
|% -9,76
|
|ARSAN
|4,50
|2.731.837
|% -9,64
|
|THYAO
|10,61
|264.055.492
|% -4,76
|
|ASELS
|28,56
|190.378.260
|% -4,29
|
|GARAN
|9,54
|92.628.980
|% -4,89
|
|PETKM
|3,43
|74.272.415
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,31
|69.134.783
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,32
|64.530.065
|% 1,54
|
|ODAS
|1,99
|66.521.352
|% -3,86
|
|YKBNK
|2,31
|69.134.783
|% -4,94
|
|EKGYO
|1,38
|40.718.074
|% -4,17
|
|KARSN
|1,80
|50.632.874
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0736
|8,1141
|% 2,07
|
|Frank
|6,6174
|6,6573
|% 2,47
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|7,38
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|-11,94
|