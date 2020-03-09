***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 13:55
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825370
BIST
13:58105.379
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -4.221,10
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:586,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:586,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1094
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:58329,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,92
|Açılış
|: 329,64
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|55.283.074
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,70
|6.173.333
|% 10,76
|
|OZBAL
|2,34
|16.381.775
|% 8,84
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.372.012
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|11.303.972
|% -10,64
|
|UTPYA
|4,53
|3.746.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|VAKKO
|5,49
|31.915.909
|% -8,96
|
|THYAO
|10,77
|578.011.902
|% -3,32
|
|ASELS
|28,44
|364.698.610
|% -4,69
|
|GARAN
|9,58
|191.421.530
|% -4,49
|
|TUPRS
|93,10
|159.434.117
|% -1,74
|
|PETKM
|3,44
|142.810.233
|% -2,82
|
|IHLGM
|1,31
|95.259.987
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,31
|139.997.238
|% -4,94
|
|ODAS
|1,98
|108.391.396
|% -4,35
|
|THYAO
|10,77
|578.011.902
|% -3,32
|
|KARSN
|1,80
|88.670.822
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9720
|8,0120
|% 0,78
|
|Frank
|6,5678
|6,6073
|% 1,70
|
|Riyal
|1,6226
|1,6308
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,98
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,77
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,18
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,10
|36,10
|-9,17
|