***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825935
BIST
10:16105.866
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 2.342,09
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.642
10:166,1294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:166,9657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0641
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:16328,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,61
|Açılış
|: 328,21
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,51
|6.358.645
|% 10,81
|
|PKART
|8,98
|1.739.027
|% 7,80
|
|ORMA
|4,51
|902
|% 7,64
|
|CRFSA
|6,28
|1.652.803
|% 7,53
|
|MZHLD
|15,00
|465
|% 7,53
|
|OYAYO
|5,62
|249.303
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|PKENT
|150,50
|10.601
|% -3,53
|
|THYAO
|10,81
|107.152.288
|% 4,14
|
|ASELS
|28,40
|87.778.909
|% 2,31
|
|GARAN
|9,43
|63.037.181
|% 2,72
|
|EREGL
|8,90
|35.015.671
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,34
|30.390.647
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,40
|29.179.067
|% 3,70
|
|KARSN
|1,73
|23.471.405
|% 4,22
|
|IHLGM
|1,31
|17.217.066
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,34
|30.390.647
|% 2,18
|
|ODAS
|1,93
|22.207.555
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9704
|8,0104
|% -0,81
|
|Frank
|6,5386
|6,5780
|% -1,10
|
|Riyal
|1,6287
|1,6369
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-16,29
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,91
|36,91
|2,55
|