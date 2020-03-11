***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:48
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827006
BIST
15:0099.696
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -1.366,87
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:006,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:007,0051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0575
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0085
En Düşük
6,9390
15:00331,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,59
|Açılış
|: 331,17
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,93
|193.967.408
|% 18,02
|
|RTALB
|2,26
|38.539.425
|% 17,71
|
|DEVA
|9,59
|130.811.020
|% 15,68
|
|SELEC
|6,99
|85.855.294
|% 13,66
|
|ECZYT
|10,40
|85.310.729
|% 13,17
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|SNGYO
|0,91
|937.984
|% -16,51
|
|TSPOR
|4,01
|250.080.810
|% -15,93
|
|OYAYO
|4,78
|653.727
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.594.649
|% -14,74
|
|ASELS
|25,36
|779.075.905
|% -2,08
|
|THYAO
|9,60
|542.225.488
|% -3,71
|
|GARAN
|9,46
|341.561.500
|% 1,18
|
|TSPOR
|4,01
|250.080.810
|% -15,93
|
|GSRAY
|2,25
|209.888.195
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,10
|138.700.451
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,89
|109.122.391
|% -11,00
|
|ODAS
|1,56
|180.045.800
|% -9,30
|
|ADESE
|1,27
|127.305.306
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,25
|209.888.195
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9515
|7,9914
|% 0,31
|
|Frank
|6,5722
|6,6118
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6396
|1,6478
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,58
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.235
|25,22
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,20
|
|Çeyrek
|529
|540
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|35,84
|35,84
|-1,38
|
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