***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:42
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828094
BIST
11:5594.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 819,66
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:556,2912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:557,0480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:55320,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 320,28
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|BNTAS
|1,79
|4.397.441
|% 7,19
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|AKGRT
|5,05
|2.954.860
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|20.776.664
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,62
|450.575.702
|% 1,07
|
|THYAO
|8,64
|375.537.297
|% 1,89
|
|GARAN
|9,08
|224.669.773
|% 3,89
|
|YKBNK
|2,17
|153.297.152
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,01
|134.714.888
|% 0,50
|
|ODAS
|1,28
|99.764.720
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,87
|67.135.838
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,17
|153.297.152
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,01
|134.714.888
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,17
|72.280.580
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9006
|7,9402
|% -0,13
|
|Frank
|6,6339
|6,6738
|% -0,44
|
|Riyal
|1,6690
|1,6773
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,27
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|3,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|1,30
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|0,62
|
|Çeyrek
|513
|525
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
|
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