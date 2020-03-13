***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:10
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828707
BIST
15:1498.080
En Yüksek
|Değişim
|: 4,74%
|| 4.440,46
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.308
En Düşük
91.644
15:146,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:147,0211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0518
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:14320,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,23
|Açılış
|: 320,59
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|8.372.755
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.991.585
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|77.413.620
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|5.835.766
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,18
|5.223.359
|% -13,38
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|SELEC
|7,35
|55.624.859
|% -9,93
|
|THYAO
|9,25
|786.603.111
|% 9,08
|
|ASELS
|25,78
|778.461.832
|% 5,83
|
|GARAN
|9,30
|431.104.167
|% 6,41
|
|EREGL
|8,44
|266.473.860
|% 3,56
|
|KRDMD
|2,14
|246.182.555
|% 7,00
|
|ODAS
|1,40
|237.433.757
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,96
|127.161.337
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,14
|246.182.555
|% 7,00
|
|EKGYO
|1,21
|124.548.515
|% 5,22
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8433
|7,8826
|% -0,86
|
|Frank
|6,5954
|6,6352
|% -1,01
|
|Riyal
|1,6698
|1,6781
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,20
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|-6,86
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,32
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,04
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|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
|
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