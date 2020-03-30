***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:36
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833157
BIST
12:3588.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -125,15
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:356,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0654
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:357,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0311
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:35338,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,92
|Açılış
|: 338,98
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.950.582
|% 10,00
|
|SKTAS
|2,32
|5.521.177
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.701.188
|% 9,94
|
|ESCOM
|2,33
|13.963.610
|% 9,91
|
|SNKRN
|2,01
|1.377.242
|% 9,84
|
|GLRYH
|2,16
|236.583
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.190.686
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|112,50
|2.029.592
|% -8,54
|
|THYAO
|8,66
|355.406.681
|% -2,26
|
|ASELS
|23,28
|252.109.136
|% 0,69
|
|PGSUS
|31,80
|250.565.012
|% -7,93
|
|GARAN
|7,97
|221.951.615
|% 1,14
|
|SASA
|7,66
|205.661.631
|% 5,51
|
|IHLGM
|0,92
|74.082.540
|% 2,22
|
|IHLAS
|0,46
|25.870.305
|% -2,13
|
|GSRAY
|1,94
|100.124.972
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,70
|138.612.586
|% 4,25
|
|THYAO
|8,66
|355.406.681
|% -2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0200
|8,0602
|% 0,23
|
|Frank
|6,7748
|6,8156
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7252
|1,7339
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,95
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,58
|26,58
|-1,37
|