***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:53
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838539
BIST
12:3596.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 180,97
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:356,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9265
En Düşük
6,8896
12:357,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:35383,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,90
|Açılış
|: 383,39
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.657.106
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.987.335
|% -9,93
|
|DOCO
|360,80
|56.498.872
|% -9,30
|
|IHEVA
|1,90
|93.701.396
|% -9,09
|
|CLEBI
|78,75
|22.696.137
|% -8,59
|
|PGSUS
|51,35
|705.642.769
|% -7,39
|
|THYAO
|10,22
|528.071.119
|% -1,35
|
|ECILC
|4,65
|413.652.645
|% 6,41
|
|ASELS
|26,66
|387.475.803
|% 0,83
|
|MGROS
|30,06
|313.432.421
|% 4,16
|
|ECILC
|4,65
|413.652.645
|% 6,41
|
|IHLGM
|1,01
|56.304.375
|% -0,98
|
|IHLAS
|0,58
|31.094.600
|% -4,92
|
|THYAO
|10,22
|528.071.119
|% -1,35
|
|YKBNK
|1,94
|93.446.344
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6011
|8,6443
|% -0,34
|
|Frank
|7,1218
|7,1647
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8363
|1,8455
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,79
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|19,20
|
|Tam
|2.531
|2.597
|19,70
|
|Yarım
|1.231
|1.264
|9,60
|
|Çeyrek
|618
|632
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,44
|28,44
|0,75
|