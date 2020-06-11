***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2020 16:41
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850679
BIST
17:20109.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -400,51
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:206,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0504
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:207,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7850
En Düşük
7,6811
17:20382,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,35
|Açılış
|: 382,09
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
382,35
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.245.349
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|2.960.654
|% 10,00
|
|YESIL
|16,29
|30.959.111
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|161.717.636
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,96
|1.257.911.969
|% 0,51
|
|ASELS
|32,22
|898.378.431
|% 0,06
|
|GARAN
|8,16
|793.388.863
|% -0,37
|
|PETKM
|3,90
|664.498.220
|% 2,63
|
|SOKM
|13,03
|561.228.644
|% 4,41
|
|EKGYO
|1,96
|1.257.911.969
|% 0,51
|
|TSKB
|1,25
|432.896.568
|% 5,04
|
|IHLGM
|1,67
|490.960.591
|% 9,87
|
|ODAS
|2,05
|376.361.044
|% 1,49
|
|PETKM
|3,90
|664.498.220
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6253
|8,6685
|% 0,20
|
|Frank
|7,2303
|7,2739
|% 1,15
|
|Riyal
|1,8135
|1,8226
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,17
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.498
|16,10
|
|Tam
|2.547
|2.567
|16,60
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|10,00
|
|Çeyrek
|621
|627
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,02
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-2,43
|
Seans Raporu
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -919, 3 kaybederek (% -0.72 ) 126, 847
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17:33XU100
Endeks 109, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 13, 999.00 milyon TL de
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Yüzde -4.38 oranında düşüşle 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 686 adet işlem
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17:28XU100
Endeks 109, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 13, 859.00 milyon TL de
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17:27CRDFA
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 189 adet işlem