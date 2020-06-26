***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.06.2020 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853048
BIST
11:17115.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 903,19
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:176,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:177,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:17388,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 388,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|77.801.938
|% 9,94
|
|VKFYO
|2,73
|3.266.542
|% 9,64
|
|AYEN
|5,30
|109.756.571
|% 9,28
|
|SARKY
|6,85
|18.723.023
|% 9,08
|
|AKSUE
|12,03
|19.519.994
|% 8,77
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|3,98
|39.520.899
|% -5,69
|
|GUBRF
|26,80
|78.170.345
|% -3,60
|
|GLRYH
|11,95
|4.988.406
|% -3,32
|
|ISFIN
|4,17
|536.930.596
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,08
|332.650.645
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|215.102.331
|% 2,19
|
|THYAO
|12,56
|196.980.641
|% 1,13
|
|TSPOR
|8,15
|170.508.257
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,17
|536.930.596
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,08
|332.650.645
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,60
|157.630.285
|% -0,62
|
|ODAS
|2,33
|215.102.331
|% 2,19
|
|IHLAS
|0,85
|71.229.485
|% -2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4779
|8,5204
|% -0,11
|
|Frank
|7,2059
|7,2493
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|0,55
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.539
|-0,80
|
|Tam
|2.592
|2.606
|-0,80
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,01
|
|B. Petrol
|41,31
|41,31
|0,26
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