***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:02
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866352
BIST
10:401.021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:407,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0911
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:408,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0608
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6732
En Düşük
8,5597
10:40484,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,28
|Açılış
|: 484,78
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,17
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|117.488
|% 9,85
|
|GLRYH
|17,90
|13.759.175
|% 7,96
|
|RTALB
|50,60
|68.557.696
|% 7,25
|
|IHGZT
|2,16
|217.382
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|6.945.710
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|356.747
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,75
|518.238.325
|% -7,41
|
|SISE
|5,90
|241.899.992
|% 2,61
|
|ASELS
|14,81
|213.776.946
|% -3,01
|
|GARAN
|6,39
|184.481.790
|% -1,24
|
|AKBNK
|4,63
|156.928.255
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,75
|518.238.325
|% -7,41
|
|TSKB
|1,02
|60.864.597
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,50
|117.236.966
|% -3,47
|
|SISE
|5,90
|241.899.992
|% 2,61
|
|IHLAS
|0,71
|24.700.213
|% -6,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5637
|9,6117
|% 1,02
|
|Frank
|7,9951
|8,0433
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9456
|1,9554
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|27,50
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
|