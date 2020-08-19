***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 11:33
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869895
BIST
12:471.104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
12:477,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
12:478,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
12:47472,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,31
|Açılış
|: 472,09
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|5.623.278
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|455.030.668
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.213.229
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,97
|808.785.562
|% 1,55
|
|SISE
|6,10
|771.599.118
|% 2,69
|
|GARAN
|7,23
|584.203.129
|% 1,40
|
|ASELS
|17,88
|491.214.880
|% 1,02
|
|GUSGR
|6,24
|461.724.227
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,97
|808.785.562
|% 1,55
|
|SISE
|6,10
|771.599.118
|% 2,69
|
|GARAN
|7,23
|584.203.129
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,24
|461.724.227
|% 1,79
|
|MAKTK
|2,63
|196.241.637
|% 3,95
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3755
|7,3785
|% 0,07
|
|Euro
|8,8073
|8,8122
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7340
|9,7828
|% 0,07
|
|Frank
|8,1386
|8,1877
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,05
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-7,61
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.123
|3.202
|-4,74
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-2,30
|
|Çeyrek
|757
|775
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,33
|