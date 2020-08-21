***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:32
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870551
BIST
10:191.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:197,2470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:198,5764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0822
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:19451,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -5,92
|Açılış
|: 451,03
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:19
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|DGGYO
|11,58
|10.284.652
|% 8,53
|
|TGSAS
|7,84
|3.480.498
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|2.675
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,87
|600.178.083
|% 4,73
|
|TUPRS
|94,60
|543.996.328
|% 2,83
|
|ZOREN
|3,08
|141.497.703
|% 5,84
|
|TKFEN
|15,93
|119.267.565
|% 4,73
|
|GARAN
|7,22
|110.739.515
|% 1,12
|
|PETKM
|4,87
|600.178.083
|% 4,73
|
|SKBNK
|1,59
|75.218.641
|% 3,25
|
|ZOREN
|3,08
|141.497.703
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,04
|78.127.262
|% 0,49
|
|AKENR
|2,25
|65.330.967
|% 5,63
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2356
|7,2470
|% -0,69
|
|Euro
|8,5645
|8,5764
|% -0,95
|
|Sterlin
|9,5375
|9,5853
|% -0,82
|
|Frank
|7,9294
|7,9772
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9234
|1,9330
|% -0,87
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-9,62
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,92
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,05
|