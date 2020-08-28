***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 17:07
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871607
BIST
16:581.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:587,3480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:588,7207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:58462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,84
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:55
|GYHOL
|26,62
|75.861.306
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.851
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.318.250
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|87,00
|45.542.641
|% -6,95
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,24
|37.558.823
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,05
|1.056.103.491
|% 3,74
|
|PETKM
|4,04
|942.889.296
|% -1,22
|
|GARAN
|6,90
|939.026.915
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,83
|777.588.223
|% 5,20
|
|TUPRS
|83,10
|672.095.827
|% -0,66
|
|KRDMD
|3,05
|1.056.103.491
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,83
|777.588.223
|% 5,20
|
|PETKM
|4,04
|942.889.296
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|312.974.452
|% -1,60
|
|AKENR
|1,96
|286.147.584
|% 0,51
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3382
|7,3464
|% -0,15
|
|Euro
|8,7130
|8,7246
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7322
|9,7810
|% 0,64
|
|Frank
|8,0729
|8,1216
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -0,08
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
|