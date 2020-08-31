***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2020 10:02
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871726
BIST
14:211.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -12,62
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:217,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:218,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0767
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7780
En Düşük
8,6730
14:21464,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,41
|Açılış
|: 464,73
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SEKUR
|7,92
|7.197.792
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.189.395
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.906.310
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.189.903
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.931.982
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|789.020.372
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,29
|440.621.937
|% -2,48
|
|FENER
|25,78
|371.230.675
|% 4,71
|
|GARAN
|6,83
|361.067.069
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,78
|340.499.023
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,12
|789.020.372
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|340.499.023
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|198.568.541
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,29
|440.621.937
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,16
|212.142.420
|% 2,93
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3501
|7,3545
|% 0,29
|
|Euro
|8,7708
|8,7772
|% 0,87
|
|Sterlin
|9,7690
|9,8180
|% 0,07
|
|Frank
|8,1039
|8,1527
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% 0,23
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,14
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.065
|3.141
|2,07
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|1,01
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,39
|46,39
|0,58
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 35 kaybederek (% -1.32 ) 1, 225
-
14:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GUSGR, FENER
-
14:30XU100
Endeks 1, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 7, 287.00 milyon TL de
-
14:30IZFAS
Yüzde -7.67 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 720 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 1, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 7, 205.00 milyon TL de