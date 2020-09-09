***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 11:23
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874109
BIST
11:111.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:117,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,5020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4927
En Düşük
7,4760
11:118,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:11465,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 465,35
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:11
|FMIZP
|88,00
|20.288.552
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|20.187.569
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|25.289.201
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.110.527
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,58
|6.023.781
|% -8,23
|
|FENER
|48,98
|235.747.867
|% 9,38
|
|TSPOR
|6,94
|230.717.997
|% 6,61
|
|GSRAY
|4,70
|210.127.478
|% 8,05
|
|VKGYO
|3,50
|166.267.764
|% 4,48
|
|THYAO
|10,87
|158.430.735
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,79
|134.915.620
|% -1,10
|
|ODAS
|2,55
|145.639.285
|% 2,00
|
|VKGYO
|3,50
|166.267.764
|% 4,48
|
|GSRAY
|4,70
|210.127.478
|% 8,05
|
|BJKAS
|4,32
|145.057.555
|% 7,46
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4892
|7,4910
|% 0,12
|
|Euro
|8,8153
|8,8239
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,6692
|9,7177
|% -0,18
|
|Frank
|8,1302
|8,1791
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,07
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-1,98
|
|Altın Gr.
|465
|466
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,02
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|0,63
|
Seans Raporu
11:11
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