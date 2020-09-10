***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:25
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874336
BIST
11:421.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:427,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:428,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:42468,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 468,62
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.799.431
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,45
|16.381.129
|% -7,78
|
|EUYO
|1,99
|13.225.761
|% -7,44
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|LUKSK
|23,58
|2.513.121
|% -7,31
|
|PETKM
|4,31
|1.459.527.369
|% -4,43
|
|ZOREN
|2,83
|783.644.807
|% -2,08
|
|TUPRS
|81,75
|481.954.955
|% -3,65
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,51
|291.252.642
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,53
|237.042.692
|% 4,79
|
|EKGYO
|1,79
|94.423.213
|% -0,56
|
|ODAS
|2,56
|130.715.765
|% -2,29
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|TRGYO
|3,67
|81.402.453
|% 1,94
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4834
|7,4888
|% 0,05
|
|Euro
|8,8613
|8,8664
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7150
|9,7638
|% 0,07
|
|Frank
|8,2021
|8,2516
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -0,05
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|1,03
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-4,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,67
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,77
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,01
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-0,30
|