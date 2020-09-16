***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 13:50
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875276
BIST
14:271.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:277,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:278,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:27473,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,50
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:27
|VAKFN
|4,02
|14.320.989
|% 1.162,19
|
|AKMGY
|46,44
|10.147.432
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,08
|31.536.329
|% -9,51
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|FENER
|31,74
|221.539.547
|% -6,76
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|SASA
|16,94
|531.224.356
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|418.807.486
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,15
|388.505.889
|% 1,29
|
|SISE
|6,42
|367.565.971
|% 1,10
|
|ECILC
|6,97
|235.796.330
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,09
|161.395.201
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,15
|388.505.889
|% 1,29
|
|PETKM
|4,37
|418.807.486
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.677.494
|% 0,00
|
|ADESE
|2,19
|165.781.171
|% 3,30
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4925
|7,4960
|% 0,08
|
|Euro
|8,8907
|8,8984
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6864
|9,7350
|% 0,61
|
|Frank
|8,2347
|8,2843
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9909
|2,0008
|% -0,03
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,39
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|0,92
|