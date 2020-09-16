***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 16:01
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875290
BIST
17:251.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,26
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.106
17:257,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:258,8771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:25472,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,02
|Açılış
|: 472,81
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ETYAT
|2,31
|53.929.013
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.023.338
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|135.470.754
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.770.657
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|26.904.644
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.431.393
|% -9,96
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,66
|78.958.937
|% -7,74
|
|KRDMD
|3,18
|844.198.100
|% 2,25
|
|SASA
|17,09
|715.944.397
|% 5,04
|
|PETKM
|4,36
|620.914.210
|% -0,91
|
|SISE
|6,39
|467.893.323
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|387.944.458
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,79
|231.142.966
|% -1,10
|
|ADESE
|2,17
|227.676.055
|% 2,36
|
|AVOD
|4,04
|387.944.458
|% 9,78
|
|CEMAS
|1,63
|157.527.005
|% 3,82
|
|ODAS
|2,59
|146.866.560
|% -0,38
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5040
|7,5070
|% 0,23
|
|Euro
|8,8686
|8,8771
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7116
|9,7603
|% 0,87
|
|Frank
|8,2298
|8,2794
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9945
|2,0045
|% 0,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|7,26
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|23,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|21,26
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|10,29
|
|Çeyrek
|757
|774
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|1,10
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:37RYGYO
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 902 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, YKBNK, TSKB
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 79 kaybederek (% -0.37 ) 1, 016
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, RODRG, YONGA, TACTR, EGCEY, TKURU, YBTAS, SUMAS, MEGAP, UFUK
-
17:33
EDIP, TURGG, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında