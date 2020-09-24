***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:09
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876408
BIST
12:551.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:557,6880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:558,9587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:55457,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,90
|Açılış
|: 457,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:55
|AKCNS
|13,21
|6.347.188
|% 0,99
|
|AKBNK
|4,80
|135.655.291
|% 0,84
|
|AEFES
|20,90
|13.234.203
|% 0,58
|
|AFYON
|4,07
|95.559.332
|% 0,00
|
|AKSUE
|10,48
|373.348
|% -0,19
|
|ALKIM
|13,54
|47.294.531
|% -1,31
|
|ALKA
|13,59
|3.344.999
|% -1,16
|
|ADEL
|19,75
|6.095.055
|% -0,75
|
|ALCTL
|25,34
|9.397.068
|% -0,71
|
|AKSA
|6,98
|6.964.693
|% -0,57
|
|AKBNK
|4,80
|135.655.291
|% 0,84
|
|AFYON
|4,07
|95.559.332
|% 0,00
|
|ARCLK
|23,08
|52.606.244
|% -0,60
|
|ALKIM
|13,54
|47.294.531
|% -1,31
|
|ALCAR
|113,60
|28.813.322
|% 7,07
|
|AKBNK
|4,80
|135.655.291
|% 0,84
|
|AFYON
|4,07
|95.559.332
|% 0,00
|
|AKENR
|1,99
|21.749.637
|% -0,50
|
|ALKIM
|13,54
|47.294.531
|% -1,31
|
|ALARK
|5,81
|15.269.147
|% 0,17
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6834
|7,6880
|% -0,17
|
|Euro
|8,9511
|8,9587
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,7720
|9,8210
|% -0,04
|
|Frank
|8,2787
|8,3285
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0467
|2,0570
|% -0,05
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|