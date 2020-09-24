***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 13:27
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876438
BIST
16:131.119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 16,03
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.119
En Düşük
1.097
16:137,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0752
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:138,8932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0829
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:13455,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,74
|Açılış
|: 455,89
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BRYAT
|148,50
|60.724.233
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.240.529
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.791
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.255.298
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.183.642
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,97
|2.733.558.837
|% 5,93
|
|SISE
|6,82
|1.081.071.310
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,30
|863.086.826
|% 0,30
|
|AKBNK
|4,99
|766.247.271
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|619.869.108
|% 4,46
|
|GARAN
|6,97
|2.733.558.837
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,11
|619.869.108
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,30
|863.086.826
|% 0,30
|
|ADESE
|2,40
|454.726.676
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|272.541.220
|% 2,60
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6224
|7,6257
|% -0,98
|
|Euro
|8,8797
|8,8932
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,7148
|9,7635
|% -0,62
|
|Frank
|8,2194
|8,2689
|% -1,04
|
|Riyal
|2,0308
|2,0409
|% -0,84
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,56
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,19
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,45
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,72
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,60
|41,60
|-0,17
|
Seans Raporu
16:13
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16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KOZAA
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16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 65 artarak (% 1.55 ) 1, 025
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16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, UFUK, YONGA, UZERB, KERVN, BRKO, RODRG, IHLAS, DARDL, TKURU
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16:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, MMCAS, MERIT, COSMO, MEGAP, ARTI, AYES, MEGAP, EMNIS
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16:24
ETILR, AYCES, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında