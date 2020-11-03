***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:43
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885749
BIST
17:271.149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 15,24
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.149
En Düşük
1.123
17:278,5017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:279,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1403
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:27521,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,14
|Açılış
|: 521,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KARTN
|2.193,40
|254.601.609
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.132.288
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.235
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.283.611.947
|% -4,69
|
|GARAN
|6,80
|1.216.416.073
|% 2,87
|
|SISE
|6,39
|1.128.339.985
|% 0,47
|
|PETKM
|4,22
|1.119.459.185
|% 2,93
|
|TSKB
|2,30
|924.302.699
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.283.611.947
|% -4,69
|
|TSKB
|2,30
|924.302.699
|% -9,80
|
|PETKM
|4,22
|1.119.459.185
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,28
|485.907.530
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,73
|344.055.077
|% -0,57
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4960
|8,5017
|% 0,73
|
|Euro
|9,9554
|9,9636
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0354
|11,0908
|% 1,53
|
|Frank
|9,2669
|9,3227
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2620
|2,2734
|% 0,81
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|8,72
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,11
|
|B. Petrol
|40,14
|40,14
|1,17
|
Seans Raporu
17:27
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17:41CEOEM
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17:40
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17:40XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 18, 216.00 milyon TL de