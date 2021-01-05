***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896950
BIST
12:481.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.505
En Düşük
1.486
12:487,3896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0326
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:489,0775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0159
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:48462,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,11
|Açılış
|: 462,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:48
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.711.947
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|MZHLD
|28,50
|27.930
|% -8,18
|
|GUBRF
|72,65
|1.661.246.924
|% -6,20
|
|KOZAL
|109,90
|927.991.646
|% 3,39
|
|KARSN
|3,75
|720.755.235
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,99
|701.488.947
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,34
|664.002.698
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,34
|664.002.698
|% -0,43
|
|KARSN
|3,75
|720.755.235
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,99
|701.488.947
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,10
|356.050.393
|% 0,98
|
|GSDHO
|2,61
|278.886.113
|% 3,98
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3862
|7,3896
|% -0,44
|
|Euro
|9,0677
|9,0775
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0148
|10,0651
|% -0,20
|
|Frank
|8,3715
|8,4219
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% -0,32
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.106
|12,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|17,46
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|8,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,07
|