***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 17:30
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908909
BIST
17:391.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:397,0429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:398,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:39417,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,68
|Açılış
|: 417,92
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ERBOS
|66,55
|23.305.408
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|66.947.469
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.548.948
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,50
|2.399.819.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.573.225.370
|% 1,15
|
|PETKM
|5,13
|1.214.610.187
|% -3,02
|
|GARAN
|10,17
|1.094.811.224
|% -0,29
|
|KRDMD
|7,07
|849.512.984
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,63
|1.573.225.370
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,73
|718.371.810
|% 2,63
|
|PETKM
|5,13
|1.214.610.187
|% -3,02
|
|ODAS
|4,23
|780.219.959
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,52
|621.013.698
|% -0,56
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0417
|7,0447
|% -0,34
|
|Euro
|8,5429
|8,5489
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,7263
|9,7751
|% -0,10
|
|Frank
|7,8768
|7,9242
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8711
|1,8805
|% -0,40
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,17
|
|Altın Gr.
|417
|418
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,00
|
|B. Petrol
|61,27
|61,27
|0,05
|