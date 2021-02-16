***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909820
BIST
13:241.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:246,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0361
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:248,4288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:24406,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,02
|Açılış
|: 406,22
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:24
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.802.691
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|NUHCM
|63,55
|122.487.647
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|GOLTS
|71,55
|15.181.220
|% -4,60
|
|KOZAL
|150,30
|1.460.991.802
|% 1,08
|
|SASA
|40,72
|906.115.288
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,59
|894.953.285
|% 1,97
|
|GUBRF
|77,50
|818.206.419
|% 5,95
|
|IPEKE
|17,24
|673.498.754
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,59
|894.953.285
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,56
|514.456.337
|% 4,70
|
|TSKB
|1,78
|246.230.941
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,93
|316.213.361
|% 0,34
|
|ODAS
|4,10
|308.363.588
|% 0,74
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9258
|6,9281
|% -0,52
|
|Euro
|8,4235
|8,4288
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6221
|9,6704
|% -0,33
|
|Frank
|7,7676
|7,8144
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8419
|1,8511
|% -0,49
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,22
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-9,76
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,72
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,13
|