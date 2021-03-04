***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 17:14
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915138
BIST
17:161.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:167,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0264
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
17:168,9448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
17:16409,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,11
|Açılış
|: 409,44
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:16
|AVTUR
|4,07
|31.445.973
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.466.840
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|164.576.040
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|272.688.862
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.523.348
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.385.792
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|90,20
|444.702.108
|% -8,75
|
|THYAO
|14,72
|2.476.955.606
|% -1,34
|
|PETKM
|5,90
|1.310.520.739
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,29
|1.134.912.120
|% 3,26
|
|SISE
|7,66
|1.131.017.019
|% 0,52
|
|GARAN
|9,28
|984.024.672
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,43
|820.260.069
|% 0,00
|
|PETKM
|5,90
|1.310.520.739
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,35
|570.978.892
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.476.955.606
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,29
|1.134.912.120
|% 3,26
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4156
|7,4191
|% -0,35
|
|Euro
|8,9378
|8,9448
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,3451
|10,3970
|% -0,14
|
|Frank
|8,0122
|8,0604
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9746
|1,9845
|% -0,23
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-1,10
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|1,18
|