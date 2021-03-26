***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:01
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920769
BIST
11:181.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:187,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:189,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:18443,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,15
|Açılış
|: 443,62
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:18
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.057.627
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,92
|111.607.878
|% 9,25
|
|AVOD
|9,49
|260.064.201
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,48
|2.633.411
|% -5,64
|
|BSOKE
|3,63
|57.914.080
|% -5,22
|
|IEYHO
|1,69
|30.176.383
|% -4,52
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,08
|685.269.978
|% 1,29
|
|SISE
|7,45
|363.922.298
|% 3,19
|
|BJKAS
|6,86
|297.008.831
|% 8,89
|
|VESTL
|36,12
|266.586.251
|% -2,64
|
|AVOD
|9,49
|260.064.201
|% -9,96
|
|GARAN
|7,08
|685.269.978
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,73
|216.300.072
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,21
|121.303.920
|% 2,31
|
|SISE
|7,45
|363.922.298
|% 3,19
|
|BJKAS
|6,86
|297.008.831
|% 8,89
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9862
|7,9884
|% 0,62
|
|Euro
|9,4061
|9,4304
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,9699
|11,0249
|% 0,98
|
|Frank
|8,4584
|8,5094
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1253
|2,1359
|% 0,76
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,46
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|1,34
|
Seans Raporu
11:18
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