***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 11:13
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921362
BIST
14:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,66
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
14:068,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:069,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:06453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:06
|TRILC
|50,40
|179.631.613
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.648.675
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.911.404
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.319.639
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.211.575
|% -7,85
|
|SONME
|60,00
|2.451.605
|% -7,83
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|KRDMD
|6,99
|1.198.627.181
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|919.377.539
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,29
|667.377.837
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,02
|593.124.996
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|402.050.825
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|593.124.996
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,99
|1.198.627.181
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|919.377.539
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,35
|316.071.173
|% 3,40
|
|BJKAS
|7,29
|667.377.837
|% 5,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1717
|8,1782
|% 1,21
|
|Euro
|9,6196
|9,6338
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2621
|11,3186
|% 1,36
|
|Frank
|8,6558
|8,7079
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1719
|2,1828
|% 1,11
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,41
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|0,58
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
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14:19AFYON
Yüzde 4.53 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 988, 259 adet işlem
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 06 artarak (% 0.92 ) 1, 435
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14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
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14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, TRKCM
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14:18XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 10, 154.00 milyon TL de