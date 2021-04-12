***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:01
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926528
BIST
11:301.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:308,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:309,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:30458,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 458,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:29
|PENGD
|4,51
|77.626.343
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|418.389
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|541.830
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.095.380
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.463.953
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,11
|35.062.136
|% -9,08
|
|FENER
|30,50
|206.898.184
|% -8,90
|
|NTGAZ
|16,30
|662.376.104
|% -1,39
|
|BJKAS
|12,29
|366.004.624
|% 9,93
|
|EREGL
|16,32
|332.681.698
|% 0,06
|
|PETKM
|6,09
|272.550.005
|% 1,33
|
|VESBE
|57,20
|233.325.725
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,83
|150.809.155
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,06
|144.158.864
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,65
|33.622.004
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|68.402.006
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|56.129.377
|% -1,75
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1911
|8,1988
|% 0,54
|
|Euro
|9,7362
|9,7452
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2348
|11,2911
|% 0,83
|
|Frank
|8,8268
|8,8800
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1802
|2,1911
|% 0,56
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,60
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,07
|