***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:37
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930151
BIST
17:591.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -36,73
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:598,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0843
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:599,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1104
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8793
En Düşük
9,7531
17:59471,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,62
|Açılış
|: 471,44
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|3.561.580
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.958.094
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.145.540
|% 9,98
|
|FENER
|35,14
|115.585.105
|% 9,81
|
|PAMEL
|27,90
|2.793.814
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.752.697
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.763.792
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.635.405
|% -10,00
|
|ETILR
|5,22
|646.075
|% -10,00
|
|EREGL
|17,88
|1.319.611.135
|% -1,92
|
|PETKM
|6,37
|1.129.830.690
|% -3,04
|
|GARAN
|6,96
|1.112.718.201
|% -1,83
|
|KRDMD
|6,92
|646.042.150
|% -3,89
|
|THYAO
|10,89
|574.705.006
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,07
|445.083.656
|% -2,36
|
|PETKM
|6,37
|1.129.830.690
|% -3,04
|
|GARAN
|6,96
|1.112.718.201
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|261.392.426
|% -1,63
|
|TSKB
|1,22
|133.104.477
|% -3,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1841
|8,1915
|% 1,04
|
|Euro
|9,8678
|9,8793
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,3661
|11,4231
|% 0,85
|
|Frank
|8,8863
|8,9398
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1756
|2,1865
|% 0,92
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|10,97
|
|Altın Gr.
|471
|471
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,20
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|