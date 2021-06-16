***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 10:30
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942580
BIST
11:451.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
11:458,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
11:4510,3520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
11:45509,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,69
|Açılış
|: 509,77
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler11:45
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|OYYAT
|25,34
|66.822.082
|% 8,20
|
|EUKYO
|7,63
|5.061.143
|% 7,92
|
|INTEM
|44,76
|7.220.869
|% 5,52
|
|UMPAS
|1,26
|25.657
|% 5,00
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|25.789.242
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.006.204
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,63
|504.652.031
|% 0,97
|
|BOBET
|5,92
|395.231.921
|% -1,82
|
|GARAN
|8,34
|289.172.768
|% -0,95
|
|HALKB
|5,21
|259.766.655
|% -2,80
|
|YESIL
|2,41
|226.265.206
|% -6,23
|
|YESIL
|2,41
|226.265.206
|% -6,23
|
|EKGYO
|2,22
|173.715.771
|% 1,37
|
|BOBET
|5,92
|395.231.921
|% -1,82
|
|HALKB
|5,21
|259.766.655
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,25
|85.516.358
|% 0,00
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5257
|8,5291
|% -0,33
|
|Euro
|10,3441
|10,3520
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9946
|12,0548
|% -0,18
|
|Frank
|9,4557
|9,5126
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2675
|2,2789
|% -0,33
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|0,50
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|0,11
|
Seans Raporu
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