***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 10:48
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952488
BIST
12:101.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:108,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:1010,1205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0168
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:10498,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KTSKR
|20,02
|11.743.870
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.620.931
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.039.043
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|30.577.421
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|61.475.925
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.475.925
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.624.738
|% -9,96
|
|EDIP
|4,78
|58.213.223
|% -4,59
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|GARAN
|8,25
|441.011.348
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,69
|365.168.812
|% 2,12
|
|THYAO
|12,82
|321.398.360
|% 2,07
|
|EREGL
|19,47
|271.850.964
|% 3,95
|
|KARSN
|4,12
|210.347.099
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,28
|171.558.703
|% 0,88
|
|GARAN
|8,25
|441.011.348
|% 0,61
|
|KARSN
|4,12
|210.347.099
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,69
|365.168.812
|% 2,12
|
|PETKM
|5,64
|204.342.087
|% 0,36
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5068
|8,5114
|% -0,43
|
|Euro
|10,1155
|10,1217
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8374
|11,8968
|% -0,11
|
|Frank
|9,3311
|9,3873
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2618
|2,2732
|% -0,47
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|13,20
|
|Altın Gr.
|498
|499
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,31
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,60
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