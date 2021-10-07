***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967747
BIST
09:551.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.385
En Düşük
1.385
09:558,8661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
09:5510,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2930
En Düşük
10,2457
09:55502,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 502,25
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
503,80
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AKSEN
|12,96
|59.488.661
|% 96,66
|
|PINSU
|7,07
|5.163.792
|% 82,82
|
|ALMAD
|2,15
|8.853.861
|% 48,71
|
|BOBET
|4,44
|41.126.362
|% 0,00
|
|HEKTS
|8,38
|87.257.801
|% 0,00
|
|YKSLN
|4,94
|8.314.083
|% -0,71
|
|OYLUM
|7,66
|12.625.062
|% 0,00
|
|BOBET
|4,44
|41.126.362
|% 0,00
|
|HEKTS
|8,38
|87.257.801
|% 0,00
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% 0,00
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% 0,00
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8615
|8,8661
|% -0,05
|
|Euro
|10,2695
|10,2782
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0080
|12,0682
|% -0,07
|
|Frank
|9,5205
|9,5779
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% -0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|0,16
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-0,11
|