***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972674
BIST
11:271.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:279,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0317
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:2711,0461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0209
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:27544,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -5,30
|Açılış
|: 544,64
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:27
|HEDEF
|2,84
|2.714.108
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.380.067
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,80
|33.255.797
|% 8,56
|
|ERBOS
|122,70
|155.744.648
|% 7,63
|
|JANTS
|62,95
|98.333.481
|% 7,33
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|341,00
|72.686.209
|% -3,26
|
|ASELS
|16,47
|484.591.172
|% -2,95
|
|IZTAR
|23,76
|1.397.703
|% -2,94
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|GARAN
|9,42
|971.218.337
|% 1,95
|
|ASELS
|16,47
|484.591.172
|% -2,95
|
|EREGL
|19,73
|441.777.305
|% -1,35
|
|AKBNK
|5,71
|420.397.077
|% 2,33
|
|BIMAS
|63,15
|392.718.450
|% 1,61
|
|GARAN
|9,42
|971.218.337
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,63
|245.761.179
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|175.621.936
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|420.397.077
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|64.914.637
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4992
|9,5040
|% -0,33
|
|Euro
|11,0348
|11,0461
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,9998
|13,0650
|% -0,70
|
|Frank
|10,2843
|10,3462
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5188
|2,5315
|% -0,67
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,42
|
|Altın Gr.
|544
|544
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-1,06
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
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11:39JANTS
Yüzde 7.76 oranında artışla 63.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 602 adet işlem
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11:36ATATP
Yüzde 5.94 oranında artışla 38.14 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 481 adet işlem
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11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 9 artarak (% 0.12 ) 1, 627
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11:35XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 7, 858.00 milyon TL de
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11:35ERBOS
Yüzde 7.63 oranında artışla 122.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 308, 072 adet işlem