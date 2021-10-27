***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 10:23
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972683
BIST
10:501.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
10:509,4876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0481
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
10:5011,0337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0333
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
10:50544,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -5,02
|Açılış
|: 544,97
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,83
BIST En Aktif Hisseler10:50
|HEDEF
|2,84
|2.531.403
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|40.568.003
|% 9,64
|
|JANTS
|62,85
|75.297.574
|% 7,16
|
|ERBOS
|120,30
|122.079.293
|% 5,53
|
|SEKUR
|20,22
|11.876.921
|% 5,53
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|ATAGY
|4,08
|440.187
|% -3,09
|
|ATLAS
|1,30
|1.469.597
|% -2,99
|
|ASELS
|16,47
|426.490.184
|% -2,95
|
|GRNYO
|2,69
|682.075
|% -2,89
|
|GARAN
|9,45
|773.290.766
|% 2,27
|
|ASELS
|16,47
|426.490.184
|% -2,95
|
|BIMAS
|63,50
|342.464.824
|% 2,17
|
|AKBNK
|5,75
|341.614.936
|% 3,05
|
|EREGL
|19,93
|329.579.412
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,98
|170.379.113
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,64
|222.843.420
|% 1,54
|
|GARAN
|9,45
|773.290.766
|% 2,27
|
|AKBNK
|5,75
|341.614.936
|% 3,05
|
|ODAS
|1,40
|62.745.451
|% -0,71
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4817
|9,4876
|% -0,50
|
|Euro
|11,0209
|11,0337
|% -0,30
|
|Sterlin
|13,0096
|13,0749
|% -0,62
|
|Frank
|10,2934
|10,3554
|% -0,36
|
|Riyal
|2,5203
|2,5329
|% -0,61
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,44
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|