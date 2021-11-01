***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2021 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973331
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
0
En Düşük
0
12:359,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0533
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
12:3511,0312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0827
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0168
12:35546,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -4,00
|Açılış
|: 546,02
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,80
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ANELE
|2,67
|8.400.128
|% 19,46
|
|MERCN
|10,49
|7.939.088
|% 1,29
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5343
|9,5363
|% -0,56
|
|Euro
|11,0227
|11,0312
|% -0,74
|
|Sterlin
|13,0160
|13,0812
|% -0,48
|
|Frank
|10,3769
|10,4394
|% -0,49
|
|Riyal
|2,5382
|2,5509
|% -0,42
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|0,14
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,46
|83,46
|-0,26
|
Seans Raporu
12:35
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