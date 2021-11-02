***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973891
BIST
12:041.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
12:049,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
12:0411,0708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 11,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
12:04549,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 549,63
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler12:02
|DOBUR
|64,40
|10.849.696
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|125.099.791
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.673.024
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,38
|73.859.101
|% 8,18
|
|DESA
|8,70
|16.007.421
|% 7,41
|
|BIOEN
|22,24
|227.227.092
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|630.258.713
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,54
|21.797.168
|% -9,03
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,42
|57.846.326
|% -7,74
|
|GARAN
|10,25
|1.413.037.237
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,37
|630.258.713
|% -9,90
|
|THYAO
|15,37
|554.300.107
|% 0,59
|
|SISE
|8,59
|341.547.939
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,85
|336.212.629
|% 1,79
|
|GARAN
|10,25
|1.413.037.237
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|336.212.629
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,37
|630.258.713
|% -9,90
|
|MRGYO
|0,99
|68.393.457
|% 4,21
|
|GSRAY
|3,88
|270.036.077
|% -2,27
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5364
|9,5400
|% 0,04
|
|Euro
|11,0617
|11,0694
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,9474
|13,0124
|% -0,35
|
|Frank
|10,4054
|10,4680
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5324
|2,5451
|% -0,09
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,02
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.629
|3.683
|8,00
|
|Tam
|3.612
|3.703
|9,70
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|4,69
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,32
|