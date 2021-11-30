***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:04
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980203
BIST
14:191.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1913,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2409
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1914,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3788
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:19758,87
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 23,88
|Açılış
|: 758,87
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:18
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|131.767.803
|% -8,89
|
|ASELS
|22,46
|1.766.744.979
|% -1,23
|
|KOZAL
|130,00
|1.657.923.208
|% 7,79
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|SASA
|42,70
|1.076.934.394
|% -0,61
|
|THYAO
|17,08
|937.389.176
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,18
|572.230.807
|% 0,32
|
|AKBNK
|6,54
|817.746.080
|% -0,91
|
|GARAN
|11,47
|1.360.591.186
|% 0,61
|
|TSKB
|1,48
|151.877.800
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,26
|215.776.949
|% 0,00
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0695
|13,0709
|% 1,99
|
|Euro
|14,8320
|14,8965
|% 2,96
|
|Sterlin
|17,4866
|17,5743
|% 2,89
|
|Frank
|14,2636
|14,3495
|% 3,22
|
|Riyal
|3,4928
|3,5103
|% 2,57
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,64
|
|Altın Gr.
|759
|759
|24,23
|
|Cumhuriyet
|5.002
|5.078
|173,00
|
|Tam
|4.984
|5.115
|182,29
|
|Yarım
|2.409
|2.474
|88,18
|
|Çeyrek
|1.208
|1.237
|44,09
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,25
|
|B. Petrol
|71,22
|71,22
|-2,00
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33ESCOM
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 116, 736 adet işlem
-
14:32ESCOM
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 098, 869 adet işlem
-
14:31GUBRF
Yüzde 4.18 oranında artışla 82.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 854 adet işlem
-
14:30ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 070, 148 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 04 kaybederek (% -0.26 ) 1, 947