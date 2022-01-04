***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 16:32
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988670
BIST
17:511.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 27,39
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
17:5113,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,2887
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
17:5115,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,2819
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
17:51775,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 16,53
|Açılış
|: 775,53
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler17:49
|CRFSA
|46,22
|5.852.608
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|ELITE
|27,20
|67.320.620
|% 9,94
|
|IHAAS
|11,20
|27.414.686
|% 9,91
|
|FLAP
|2,60
|41.281.695
|% 9,70
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,53
|84.720.994
|% -6,61
|
|MAALT
|274,00
|9.471.292
|% -6,45
|
|KUYAS
|5,26
|18.952.347
|% -5,90
|
|MEDTR
|48,18
|43.982.924
|% -4,78
|
|THYAO
|22,56
|2.982.660.552
|% 3,30
|
|EREGL
|29,84
|2.044.268.476
|% 2,05
|
|GARAN
|11,41
|1.947.344.001
|% -0,44
|
|SASA
|55,20
|1.870.883.483
|% 3,66
|
|SISE
|14,03
|1.453.612.876
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,43
|1.042.637.802
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,23
|562.823.540
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,59
|105.640.084
|% 3,51
|
|GARAN
|11,41
|1.947.344.001
|% -0,44
|
|THYAO
|22,56
|2.982.660.552
|% 3,30
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3647
|13,3805
|% 2,39
|
|Euro
|15,0787
|15,1172
|% 2,13
|
|Sterlin
|17,9977
|18,0880
|% 2,28
|
|Frank
|14,5034
|14,5908
|% 2,15
|
|Riyal
|3,5428
|3,5605
|% 1,85
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|8,83
|
|Altın Gr.
|774
|774
|15,08
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|0,90
|
Seans Raporu
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