***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989196
BIST
11:152.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:1513,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0212
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,5915
11:1515,5364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0715
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,3841
11:15794,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,87
|Açılış
|: 794,00
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler11:14
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.921.722
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|HURGZ
|2,15
|22.048.593
|% 6,44
|
|RALYH
|12,70
|35.146.041
|% 5,75
|
|ELITE
|22,04
|44.454.486
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,07
|33.101.919
|% -9,59
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|RHEAG
|1,90
|385.709
|% -3,55
|
|THYAO
|24,94
|1.075.886.228
|% 4,35
|
|EREGL
|30,96
|746.535.816
|% 0,32
|
|SISE
|14,57
|586.764.743
|% 1,11
|
|PETKM
|9,20
|523.170.630
|% 4,07
|
|KRDMD
|10,41
|502.576.139
|% 1,07
|
|PETKM
|9,20
|523.170.630
|% 4,07
|
|YKBNK
|3,49
|196.578.402
|% -0,57
|
|KRDMD
|10,41
|502.576.139
|% 1,07
|
|TSKB
|1,51
|69.992.795
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,30
|105.025.620
|% 0,44
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6953
|13,7175
|% 0,36
|
|Euro
|15,4799
|15,5264
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,4856
|18,5784
|% 0,20
|
|Frank
|14,8743
|14,9639
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6448
|3,6631
|% 0,55
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-9,48
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,97
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|-0,21
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28KORDS
Yüzde 4.33 oranında artışla 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 010 adet işlem
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11:27THYAO
Yüzde 4.18 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 766, 409 adet işlem
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 86 artarak (% 0.90 ) 2, 232
-
11:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TRKCM
-
11:26XU100
Endeks 2, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 9, 125.00 milyon TL de