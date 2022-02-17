***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 10:29
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002304
BIST
13:352.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,31
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:3513,6302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0333
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6306
En Düşük
13,5639
13:3515,5221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0410
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
13:35826,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,95
|Açılış
|: 826,45
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:35
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.511.503
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.510.225
|% 9,93
|
|DESA
|13,00
|10.018.194
|% 9,80
|
|PKENT
|640,80
|1.391.177
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.713.008
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|21.152.389
|% -9,82
|
|THYAO
|29,78
|3.954.066.319
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,85
|1.163.465.991
|% -0,17
|
|TUPRS
|195,70
|875.550.195
|% 0,05
|
|EREGL
|28,60
|853.381.378
|% 1,49
|
|TAVHL
|40,50
|557.041.456
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,06
|552.110.019
|% 1,25
|
|THYAO
|29,78
|3.954.066.319
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,85
|1.163.465.991
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|213.802.055
|% -0,85
|
|ODAS
|1,32
|83.515.762
|% 0,76
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6217
|13,6302
|% 0,24
|
|Euro
|15,5103
|15,5221
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4849
|18,5776
|% 0,31
|
|Frank
|14,7298
|14,8185
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6206
|3,6387
|% 0,23
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,22
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,95
|
|Cumhuriyet
|5.490
|5.573
|78,00
|
|Tam
|5.460
|5.597
|73,49
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,55
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|17,77
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-1,94
|