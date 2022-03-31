***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2022 10:14
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014297
BIST
12:022.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,30
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
12:0214,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0068
|Açılış
|: 14,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:0216,3298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0243
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:02907,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,88
|Açılış
|: 907,12
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ULUSE
|113,30
|5.044.658
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,76
|82.851.987
|% 8,05
|
|YKSLN
|7,06
|39.704.621
|% 7,46
|
|TURGG
|211,40
|29.557.318
|% 7,31
|
|ISFIN
|3,66
|274.349.277
|% 6,71
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,57
|72.535.173
|% -5,37
|
|DESA
|13,63
|13.149.365
|% -4,62
|
|GLBMD
|5,70
|4.801.572
|% -4,20
|
|IZFAS
|5,75
|591.675
|% -3,52
|
|THYAO
|32,36
|2.167.472.078
|% 0,56
|
|GARAN
|12,19
|1.104.318.963
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,28
|1.039.803.580
|% 2,21
|
|KARSN
|5,59
|581.449.451
|% 5,27
|
|SISE
|15,30
|573.474.814
|% 1,12
|
|KARSN
|5,59
|581.449.451
|% 5,27
|
|GARAN
|12,19
|1.104.318.963
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,07
|349.714.332
|% -1,21
|
|ODAS
|1,69
|141.466.097
|% 0,60
|
|ISFIN
|3,66
|274.349.277
|% 6,71
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6549
|14,6609
|% 0,05
|
|Euro
|16,3043
|16,3236
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1648
|19,2609
|% -0,18
|
|Frank
|15,7745
|15,8695
|% -0,25
|
|Riyal
|3,8941
|3,9136
|% -0,04
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-9,05
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|6.015
|6.106
|-22,00
|
|Tam
|5.985
|6.134
|-22,84
|
|Yarım
|2.893
|2.967
|-11,04
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|-5,53
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,88
|
Seans Raporu
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