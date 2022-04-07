***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 10:05
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016762
BIST
10:402.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,56
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:4014,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0444
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7503
En Düşük
14,7005
10:4016,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0619
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:40913,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,58
|Açılış
|: 913,25
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:40
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.483
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|6.946.415
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|FORMT
|1,42
|9.902.925
|% 7,58
|
|GZNMI
|39,58
|6.944.165
|% -5,22
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|BOBET
|4,41
|25.424.451
|% -3,92
|
|ASELS
|26,10
|685.060.390
|% 2,19
|
|THYAO
|34,66
|663.203.752
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,77
|631.418.997
|% 1,94
|
|SASA
|62,65
|478.088.399
|% 2,29
|
|SISE
|16,51
|421.682.403
|% 1,29
|
|ODAS
|2,10
|276.971.941
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,22
|300.250.587
|% 1,20
|
|HALKB
|5,16
|289.984.316
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,78
|167.757.360
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,77
|631.418.997
|% 1,94
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7456
|14,7503
|% 0,30
|
|Euro
|16,0863
|16,0953
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2613
|19,3579
|% 0,49
|
|Frank
|15,7542
|15,8491
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% 0,21
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-0,70
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,33
|