***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 11:38
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016846
BIST
14:512.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 27,25
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.344
En Düşük
2.329
14:5114,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0417
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:5116,1109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0775
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:51916,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,61
|Açılış
|: 916,25
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,34
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:51
|KLKIM
|20,50
|137.052.663
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.175.049
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.676.580
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,54
|19.560.065
|% -5,32
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|61.786.017
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,77
|1.272.979.835
|% 1,94
|
|THYAO
|34,68
|1.264.021.535
|% 0,17
|
|ASELS
|26,08
|1.144.823.964
|% 2,11
|
|SISE
|16,68
|1.066.317.603
|% 2,33
|
|AKBNK
|7,90
|896.892.247
|% 2,73
|
|ODAS
|2,08
|513.692.408
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|830.579.494
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|896.892.247
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,28
|130.958.068
|% 0,79
|
|ISFIN
|3,92
|337.219.799
|% 8,59
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7428
|14,7476
|% 0,28
|
|Euro
|16,0988
|16,1109
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,2505
|19,3471
|% 0,43
|
|Frank
|15,7547
|15,8497
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,31
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,62
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.192
|3,29
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|1,59
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,19
|