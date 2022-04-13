***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 15:36
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020052
BIST
16:232.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,69
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2314,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2315,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0290
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:23928,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,96
|Açılış
|: 928,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.699.461
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.024.672
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|35.050.361
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.231.816
|% 9,81
|
|ASUZU
|81,00
|23.762.835
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.286.266
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|254.894.712
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,14
|334.486.272
|% -9,01
|
|THYAO
|36,56
|2.981.507.884
|% -1,83
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|SISE
|17,24
|2.551.709.536
|% -0,17
|
|KRDMD
|16,04
|2.418.418.062
|% -0,19
|
|EREGL
|34,68
|2.366.197.299
|% 0,76
|
|YKBNK
|5,01
|2.211.587.840
|% -1,02
|
|ODAS
|2,28
|898.975.236
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,69
|982.624.267
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,15
|671.883.822
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5993
|14,6015
|% 0,02
|
|Euro
|15,8150
|15,8394
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9255
|19,0204
|% 0,12
|
|Frank
|15,5558
|15,6495
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8808
|3,9002
|% 0,10
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,70
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38KLMSN
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 179 adet işlem
-
16:37SRVGY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 80.40 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 929 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, VESTL, YKBNK
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 02 kaybederek (% -0.63 ) 2, 203
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, AVGYO, ULUSE, CRDFA, OYLUM