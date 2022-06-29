***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 10:17
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039890
BIST
13:122.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,73
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:1216,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9300
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:1217,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
17,5880
En Düşük
17,4507
13:12975,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,86
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ULUSE
|223,80
|21.451.342
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|97.988.232
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|RODRG
|24,32
|6.415.341
|% 9,06
|
|CLEBI
|388,50
|128.813.251
|% 8,16
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|MAKIM
|17,60
|370.956.298
|% -6,48
|
|SELVA
|7,72
|41.616.352
|% -6,42
|
|LIDFA
|13,11
|31.339.999
|% -6,36
|
|THYAO
|47,48
|2.512.356.365
|% -1,17
|
|EREGL
|27,40
|745.562.679
|% -0,58
|
|SISE
|21,20
|679.639.284
|% -1,03
|
|ASELS
|23,50
|670.352.431
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,85
|532.411.773
|% -1,44
|
|ODAS
|2,98
|346.669.333
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|242.969.948
|% -1,91
|
|TSKB
|2,07
|160.515.930
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,43
|336.424.368
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,30
|491.417.359
|% -0,12
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6892
|16,6984
|% 0,10
|
|Euro
|17,5659
|17,5851
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,2726
|20,3743
|% 0,05
|
|Frank
|17,4533
|17,5584
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4391
|4,4613
|% 0,18
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,73
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|-7,00
|
|Tam
|6.523
|6.605
|-32,00
|
|Yarım
|3.193
|3.229
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,31
|